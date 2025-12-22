Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Unbekannter überfällt Café in den Rathausarkaden
Kaarst (ots)
Ein maskierter Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.12.) ein Café in den Rathausarkaden Am Neumarkt überfallen und dabei einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet.
Der Unbekannte hatte das Café gegen 01:45 Uhr betreten und den alleine anwesenden Angestellten mit einem Butterflymesser bedroht. Auf Englisch forderte der Täter Geld, nahm die Kellnerbörse von der Theke und verschwand in Richtung Alte Heerstraße.
Täterbeschreibung:
männlich, circa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkle Kleidung, auffällig schlendernder Gang
Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell