Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter überfällt Café in den Rathausarkaden

Kaarst (ots)

Ein maskierter Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.12.) ein Café in den Rathausarkaden Am Neumarkt überfallen und dabei einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet.

Der Unbekannte hatte das Café gegen 01:45 Uhr betreten und den alleine anwesenden Angestellten mit einem Butterflymesser bedroht. Auf Englisch forderte der Täter Geld, nahm die Kellnerbörse von der Theke und verschwand in Richtung Alte Heerstraße.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkle Kleidung, auffällig schlendernder Gang

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

