Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Fußgängerin

Neuss (ots)

Am Donnerstag (18.12.), gegen 11:20 Uhr, befuhr ein Bus der Linie 841 die Straße "Hamtorwall" in Neuss in Richtung Rosellen. Nach ersten Erkenntnissen musste der Busfahrer stark abbremsen, da eine unbekannte Frau unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Während des Bremsvorgangs stürzte eine Frau, welche sich im Bus befand. Diese verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die unbekannte Fußgängerin. Diese sei circa 40 bis 50 Jahre alt, habe blonde Haare und trug eine rot / weiße Mütze sowie eine dunkel blaue Jacke.

Zeugen sowie die gesuchte Fußgängerin werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell