Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeibeamte stellten mutmaßlichen Dieb

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung sind am Mittwoch (17.12.), gegen kurz nach 02:00 Uhr, zwei verdächtige Männer an der Königsberger Straße im Osten von Kaarst aufgefallen. Während einer der Männer augenscheinlich beim Erkennen des Streifenwagens weglief, wechselte ein 18-Jährige aus Duisburg eilig die Straßenseite.

Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellte sich heraus, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite an vier Fahrzeugen die Kompletträder abmontiert und an zwei Fahrzeugen die Radmuttern gelöst worden waren. Lediglich ein Reifensatz befand sich noch vor Ort, die anderen waren offenbar bereits abtransportiert worden.

Der Duisburger wurde vorläufig festgenommen. Die Fahndung nach seinem mutmaßlichen Mittäter und den fehlenden Autoreifen blieb bislang ohne Erfolg. Am Tatort stellten die Beamten ein Radkreuz und einen Wagenheber sicher.

Beschreibung des Flüchtigen:

männlich, circa 20 bis 40 Jahre alt, schlanke Statur, Kapuzenpullover, Lederjacke

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell