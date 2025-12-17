PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizisten durchsuchen Pkw

Meerbusch (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach mehreren unbekannten Personen, die sich am Dienstag, 16. Dezember, als Beamte ausgegeben und so zwei Personen in Meerbusch bestohlen haben sollen.

Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse waren ein 54-Jähriger und eine 46-Jährige aus den Niederlanden gegen 14:15 Uhr auf der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Roermond unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Osterath wurden sie von einem Pkw, einer dunkelblauen Limousine, geschnitten. Der BMW habe sich vor sie gesetzt, der Beifahrer habe eine angebliche Polizeimarkte gezeigt und zum Anhalten aufgefordert. Beide Fahrzeuge verließen daraufhin die Autobahn und hielten an der Kölner Straße im Stadtteil Osterath. Die Insassen das blauen BMW gaben sich als Polizeibeamte aus und konnten so das Fahrzeug des 54-Jährigen durchsuchen, angeblich auf der Suche nach Betäubungsmitteln. Sie ließen sich außerdem eine Goldkette geben, die der Geschädigte trug, und brachten diese zu einer angeblichen Überprüfung zu ihrem Fahrzeug. Daraufhin flohen die Verdächtigen mit ihrem Fahrzeug, fuhren erneut auf die Autobahn 44 auf und setzten die Fahrt in Richtung Roermond fort.

Das Kriminalkommissariat 23 ermittelt und bittet auf der Suche nach den mutmaßlichen Betrügern auch die Bevölkerung um Hinweise. Gesucht werden zwei Männer, einer davon soll ein nordafrikanisches oder arabisches Erscheinungsbild haben und einen Bart tragen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, außerdem trug er eine rote Brille.

Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

