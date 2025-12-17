Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann nach Diebstahl festgenommen

Neuss (ots)

Am Dienstag (16.12.) versuchte ein 41-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz einer 48-jährigen Neusserin ihre Handtasche zu entwenden.

Beide Personen hielten sich gegen 14:05 Uhr an einem Backwarengeschäft an der Straße "Büchel" auf. Der 41-Jährige versuchte dort, die Handtasche der Neusserin zu entwenden.

Die Dame zog an ihrer Tasche und der Tatverdächtige ließ ab.

Die eingesetzten Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zu einer Wache.

Nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder entlassen.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell