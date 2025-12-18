Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior wird bei Unfall schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Ein 83 Jahre alter Mann aus Grevenbroich ist am Mittwoch (17.12.), gegen 17:30 Uhr, bei einem Unfall auf der Kreuzung Provinzstraße / Eichenweg schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Senior auf einem dreirädrigen Elektrofahrrad die Fahrbahn gequert und dabei die Vorfahrt eines 68 Jahre alten Grevenbroichers missachtet. Der Mann war mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Gustorf unterwegs.

Bei der Kollision stürzten die beiden Männer auf die Fahrbahn. Während der Fahrer des Kleinkraftrades unverletzt blieb, verletzte sich der Fahrer des Dreirades schwer.

Während der Unfallaufnahme war die Provinzstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

