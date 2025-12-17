Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher unterwegs - Gute Nachbarschaft kann helfen

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Einbrecher nutzen die Abwesenheit von Hausbewohner aus, um in deren Wohnungen oder Häuser einzubrechen. Ein guter Schutz kann helfen, kein Opfer zu werden. Wie ich mein Haus oder Wohnung sicherer machen kann, erfahren Sie bei den Experten der Einbruchschutzberatung ihrer Polizei. Auch eine gute und insbesondere wachsame Nachbarschaft kann helfen Einbrüche, zu verhindern oder zur Tataufklärung beizutragen.

Mit unseren Pressemitteilungen:

Mehrere Festnahmen nach Einbrüchen in Neuss https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6178497 und Achtung in der dunklen Jahreszeit: Über 60 Einbrüche in einer Woche https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6179320

berichteten wir über zahlreiche Einbrüche und über erfolgte Festnahmen.

Die festgenommenen Tatverdächtigen im Alter von 23 bis 30 Jahren und nicht deutscher Staatsangehörigkeit wurden im Laufe der Ermittlungen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ in allen Fällen Haftbefehle und ordnete Untersuchungshaft an.

Dieses zeigt einmal mehr, dass die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen ist. Die Polizei kann nicht überall gleichzeitig sein. Sie kommt aber gerne, wenn sie angerufen wird. Also scheuen Sie sich nicht, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei zu informieren. Aber bitte direkt und nicht erst Freunde und Bekannte. Nur so kann die Polizei schnell genug sein die Verbrecher aufzuspüren und festzunehmen. In den Fällen an den Straßen Im Jagdfeld und Nußbaumweg haben die Nachbarn richtig und couragiert gehandelt und sofort die Polizei verständigt. Die Festnahmen gelangen aufgrund der guten und schnellen Hinweise. Die Polizei mahnt aber auch, nicht selbst tätig zu werden. Begeben Sie sich nicht selbst in Gefahr, dass dürfen Sie uns überlassen.

Sie wollen mehr zum Einbruchschutz erfahren oder sich beraten lassen? Sie wollen Ihre Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen mitteilen? Dann kontaktieren Sie Ihre Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell