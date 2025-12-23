LPI-SHL: Feuerwerkskörper in Papiercontainer geworfen
Suhl (ots)
Zwei Jugendliche befanden sich Montagnachmittag in der Maxim-Gorki-Straße in Suhl. Sie warfen einen Feuerwerkskörper in einen dort befindlichen Papiercontainer, welcher daraufhin in Brand geriet und leicht beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Täter erwartet eine Anzeige.
