LPI-SHL: Feuerwerkskörper in Papiercontainer geworfen

Eisfeld (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagabend drangen bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Straße "Am Eichgraben" in Eisfeld ein. Aus dem Inneren entwendeten sie Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro sowie ein Mobiltelefon. Der verursachte Sachschaden wird auf über 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich ...

