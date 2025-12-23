LPI-SHL: Bei Auffahrunfall verletzt
Hildburghausen (ots)
Zwei Autofahrer fuhren Montagnachmittag hintereinander auf der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Das der vorausfahrende 18-jährige Pkw-Fahrer links abbiegen wollte und deshalb verkehrsbedingt stoppte, bemerkte der dahinter fahrende 55-Jährige zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro. Die 20-jährige Beifahrerin des 18-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.
