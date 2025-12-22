Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lkw-Auflieger explodiert

Schleusingen (ots)

Montagvormittag (22.12.2025) kam es aus bislang ungeklärter Ursache beim Entladevorgang zur Explosion eines mit Dolomit-Sand beladenen Silotanks eines Lkw bei einer Glasfirma in der Straße "Am Sättel" in Schleusingen. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Zwei Männer im Alter vom 37 und 56 Jahren verletzten sich schwer und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Amt für Arbeitsschutz war vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell