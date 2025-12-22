LPI-SHL: Stark alkoholierte Autofahrerin

Bad Salzungen (ots) - Zu einer Raubhandlung kam es am 20.12.2025 um 17:48 Uhr am Bahnhof in Bad Salzungen. Fünf vermutlich osteuropäische Jugendliche sprachen drei sechzehnjährige Deutsche an und fragten nach Geld und Wertgegenständen. Die Geschädigten wurden hierfür festgehalten bzw. an der Flucht gehindert und zum Teil durchsucht. Einem der Opfer wurde der Geldbeutel aus der Hosentasche und das sich darin befindliche Bargeld entnommen. Vier der Täter trugen schwarze ...

