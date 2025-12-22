LPI-SHL: Stark alkoholierte Autofahrerin
Meiningen (ots)
In den frühen Morgenstunden des Montags (22.12.2025) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 47-jährige Autofahrerin in Meiningen. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.
