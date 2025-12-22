PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Breitungen (ots)

In der Zeit vom Donnerstagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Freitagvormittag rissen bislang unbekannte Täter die Holzlatten eines Grundstückszauns in der Hauptstraße in Breitungen aus dem Boden und schnitten Teile der Koniferenhecke ab. Des Weiteren wurde ein Maschendrahtzaun verbogen. Der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0330456/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

