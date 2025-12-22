LPI-SHL: Unfall unter Alkoholeinfluss
Trusetal (ots)
Sonntagabend wollte ein Autofahrer nach links auf die Brotteroder Straße in Trusetal auffahren. Dabei schätzte er die Entfernung eines vorfahrtsberechtigten Motorradfahrers falsch ein und stieß mit ihm zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Motorradfahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Ein mit dem Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum und die Sicherstellung des Führerscheins folgten.
