LPI-SHL: Bedrohung

Hildburghausen (ots)

Ein Mann betrat Sonntagabend eine Tankstelle in Hildburghausen und bedrohte eine Gruppe von mehreren männlichen Personen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren mit einem Messer, vermutlich, weil diese zuvor Lärm verursacht hatten. Er konnte letztendlich durch die Anwesenden beruhigt werden und verließ daraufhin die Tankstelle. Die Polizei ermittelt wegen der Bedrohung.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  22.12.2025 – 10:35

    LPI-SHL: Stark alkoholierte Autofahrerin

    Meiningen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Montags (22.12.2025) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 47-jährige Autofahrerin in Meiningen. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt ...

    mehr
  22.12.2025 – 10:31

    LPI-SHL: Sachbeschädigung

    Breitungen (ots) - In der Zeit vom Donnerstagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Freitagvormittag rissen bislang unbekannte Täter die Holzlatten eines Grundstückszauns in der Hauptstraße in Breitungen aus dem Boden und schnitten Teile der Koniferenhecke ab. Des Weiteren wurde ein Maschendrahtzaun verbogen. Der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und ...

    mehr
  22.12.2025 – 08:16

    LPI-SHL: Unfall während der Einsatzfahrt

    Barchfeld-Immelborn (ots) - Der Fahrer eines Notarztfahrzeuges war Sonntagabend mit Sonder- und Wegerechten auf der Salzunger Straße in Immelborn in Richtung Barchfeld unterwegs. Plötzlich fuhr eine 79-jährige Autofahrerin aus der Seitenstraße "Reitersgraben" auf die Vorfahrtsstraße auf. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Mann einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr ...

    mehr
