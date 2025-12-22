LPI-SHL: Bedrohung
Hildburghausen (ots)
Ein Mann betrat Sonntagabend eine Tankstelle in Hildburghausen und bedrohte eine Gruppe von mehreren männlichen Personen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren mit einem Messer, vermutlich, weil diese zuvor Lärm verursacht hatten. Er konnte letztendlich durch die Anwesenden beruhigt werden und verließ daraufhin die Tankstelle. Die Polizei ermittelt wegen der Bedrohung.
