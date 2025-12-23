PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Firmeneinbruch

Eisfeld (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagabend drangen bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Straße "Am Eichgraben" in Eisfeld ein. Aus dem Inneren entwendeten sie Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro sowie ein Mobiltelefon. Der verursachte Sachschaden wird auf über 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0331304/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

