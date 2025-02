Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos, Kupfer und Werkzeuge im Fokus

Iserlohn (ots)

Autos geknackt

In der Nacht auf Donnerstag wurden mehrere Fahrzeuge durchwühlt. Am Komer in Lasbeck haben Unbekannte vier Auto teils gewaltsam geöffnet, sie gelangten so unter anderem in den Besitz von Dokumenten, Werkzeug und einer Bohrmaschine. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Diebe unterwegs

In der Grürmannsheide haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag zwischen 12:30-7 Uhr ein Kupferfallrohr von einem Wohnhaus an der Rotehausstraße gestohlen. Nun ermittelt und die Kripo, wie auch am Steltenberg: dort wurde in der gleichen Nacht die Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen. Aus dem Inneren fehlen nun Gartengeräte und eine Kettensäge. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn / Letmathe entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell