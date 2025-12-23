PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Büroraum

Suhl (ots)

In der Zeit vom 10.12.2025 bis Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter gewaltsam mehrere elektronische Geräte, unter anderem zwei Laptops, aus einem Büro der Arbeitsagentur in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0331408/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

