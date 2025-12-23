PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Positiv getestet

Zella-Mehlis (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Montagabend eine 38-jährige Autofahrerin in der Suhler Straße in Zella-Mehlis. Ein mit der Frau durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 09:57

    LPI-SHL: Feuerwerkskörper in Papiercontainer geworfen

    Suhl (ots) - Zwei Jugendliche befanden sich Montagnachmittag in der Maxim-Gorki-Straße in Suhl. Sie warfen einen Feuerwerkskörper in einen dort befindlichen Papiercontainer, welcher daraufhin in Brand geriet und leicht beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Täter erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 08:51

    LPI-SHL: Diebstahl aus Büroraum

    Suhl (ots) - In der Zeit vom 10.12.2025 bis Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter gewaltsam mehrere elektronische Geräte, unter anderem zwei Laptops, aus einem Büro der Arbeitsagentur in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 08:39

    LPI-SHL: Bei Auffahrunfall verletzt

    Hildburghausen (ots) - Zwei Autofahrer fuhren Montagnachmittag hintereinander auf der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Das der vorausfahrende 18-jährige Pkw-Fahrer links abbiegen wollte und deshalb verkehrsbedingt stoppte, bemerkte der dahinter fahrende 55-Jährige zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro. Die 20-jährige Beifahrerin des 18-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren