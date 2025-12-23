LPI-SHL: Positiv getestet

Suhl (ots) - In der Zeit vom 10.12.2025 bis Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter gewaltsam mehrere elektronische Geräte, unter anderem zwei Laptops, aus einem Büro der Arbeitsagentur in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

mehr