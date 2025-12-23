LPI-SHL: Positiv getestet
Zella-Mehlis (ots)
Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Montagabend eine 38-jährige Autofahrerin in der Suhler Straße in Zella-Mehlis. Ein mit der Frau durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell