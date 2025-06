Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Rettungssanitäter wird während des Einsatzes geschlagen

Dinslaken (ots)

Am Samstag, den 28.06.2025, schlug ein 20- jähriger Mann aus Dinslaken einen 49-jährigen Rettungssanitäter während eines Einsatzes auf der Dr. - Otto-Seidel-Straße.

Der 20-Jährige sollte im Rahmen eines Einsatzes zunächst durch die eingesetzte Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt werden. Als der Dinslakener durch die eingesetzte Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus an der Dr.Otto-Seidel-Straße gebracht werden sollte, sprang der 20- Jährige kurz vor Eintreffen am Krankenhaus plötzlich aus dem sich noch bewegenden Rettungswagen, bevor dieser anhalten konnte. Versuche, ihn festzuhalten, misslangen.

Die Sanitäter versuchten den 20- Jährigen festzuhalten, um eine Gefährdung seiner Person zu vereiteln. Hierbei schlug der Dinslakener den 49- jährigen Sanitäter mit der Faust gegen den Kopf. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Da sich bei dem 20- Jährigen Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, nahmen hinzugezogene Polizeibeamte den Mann in Gewahrsam. Auf einer Polizeiwache entnahm ein Arzt ihm nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe.

Gegen den Mann wird u. a. wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des tätlichen Angriffs auf den Sanitäter ermittelt.

/cd

