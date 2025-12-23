LPI-SHL: Einbruch in Bäckerei
Meiningen (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 13:30 Uhr, bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Heinrich-Heine-Straße in Meiningen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0331299/2025 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell