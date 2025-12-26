Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Körperverltzung gesucht

Suhl (ots)

Am 25.12.2025 gegen 03:55 Uhr kam es in Suhl im Bereich des Haupteingangs des CCS zu einer Körperverletzungshandlung. Nach bisherigen Erkenntnissen, warf ein unbekannter Mann einen 26-Jährigen im "Wrestling-Stil" zu Boden. Dabei wurde der Geschädigte im Gesicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Suhl verbracht.

Zeugen gaben an, den Mann zuvor an einer Fotobox gesehen zu haben, die im Zusammenhang mit der X-Mas Party im CCS aufgestellt war.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben können, sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Angabe des Aktenzeichens ST/0334050/2025 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell