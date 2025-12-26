Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu viel Alkohol an Weihnachten

Meiningen (ots)

Bei einer privaten Weihnachtsfeier eines 20-jährigen Meiningers wurde erwartungsgemäß in den Abendstunden des 1. Weihnachtsfeiertages ordentlich Alkohol konsumiert.

Ein 31-jähriger Partygast hat dies jedoch nicht so gut vertragen. Als dieser gegen 04:15 Uhr in den Morgenstunden nach seinem Schläfchen erwachte, war er teilweise verwirrt und aggressiv. Der umgeworfene Tisch blieb zum Glück heile, auch gab es keine körperliche Auseinandersetzung. Jedoch fanden es die anderen Partygäste nicht sehr schön, dass der 31-Jährige in den Kühlschrank urinierte und dann einfach ging.

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen konnten den Kühlschrankpinkler im Nahbereich noch antreffen und überprüfen, ob dieser körperlich in der Lage war seinen Heimweg anzutreten. Mit 1,99 Promille hatte er dann einen stabilen Zustand erreicht und war auch gedanklich wieder klar.

