Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Heuthen (ots)

In der Straße Willer kam es, wie am Sonntagabend bekannt wurde, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer verursachte im Zeitraum zwischen Samstag, 8 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, einen Schaden an einem dort abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrer machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0002050

