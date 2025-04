Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Aufmerksamer Ladendetektiv - zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befinden sich zwei tatverdächtige Ladendiebe in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer stehen im Verdacht, gemeinsam am Mittwoch, 16.4.2025, 14.30 Uhr zahlreiche Schachteln Zigaretten aus einem Discounter in Drensteinfurt an der Raiffeisenstraße gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv hatte beobachtet, wie das Duo mehrfach Zigaretten aus der Auslage entnommen und in ihre Jacken versteckt haben soll. Lediglich ein Artikel soll an der Kasse bezahlt worden sein. Bevor der Ladendetektiv die Tatverdächtigen ansprechen konnte, verließen sie das Geschäft. Er ging ihnen bis zum Parkplatz hinterher, wo die Männer in einen Pkw stiegen und wegfuhren. Der Ladendetektiv folgte dem Duo in seinem Fahrzeug bis nach Sendenhorst, wo es von informierten Polizisten kontrollierte wurde. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten über 90 Zigarettenschachteln, deren Herkunft unklar ist. Die Einsatzkräfte nahmen die 44 und 49 Jahre alten Männer aus Essen vorläufig fest und stellten das mutmaßliche Diebesgut, das Mobiltelefon des jüngeren Tatverdächtigen sowie den Pkw sicher.

Die in Essen wohnhaften Tatverdächtigen wurden einem Amtsrichter beim Amtsgericht Ahlen vorgeführt. Dieser erließ gegen das Duo antragsgemäß Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell