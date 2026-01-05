Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Wildunfälle im Kreis Nordhausen

Landkreis Nordhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es im Gebiet des Landkreises Nordhausen zu mehreren Wildunfällen.

In zeitlicher Abfolge kam es zunächst auf der Landstraße 1037, gegen 16.50 Uhr, zum Zusammenstoß zwischen dem Auto eines 54-Jährigen und einem Reh. Der Verkehrsteilnehmer fuhr aus Richtung Woffleben kommend in Richtung Cleysingen, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn querte und es zur Kollision kam. Am Fahrzeug entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Das Wildtier rannte anschließend davon.

Wenig später kam es auf der Landstraße 3080 zu einem ähnlichen Unfall. Eine 37-jährige Autofahrerin fuhr aus Richtung Görsbach kommend in Fahrtrichtung Berga. Gegen 17.15 Uhr lief ein Reh über die Fahrbahn und es kann zur Kollision. Am Pkw entstand wiederum ein unfallbedingter Sachschaden.

Bei beiden Unfällen wurden keine Personen verletzt

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell