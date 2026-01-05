Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kommt von der Fahrbahn ab

Grabe (ots)

Auf der Bundesstraße 249 kam es am Montagmorgen, kurz nach 6.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Skoda befuhr die genannte Straße aus Richtung Körner in Richtung Grabe. Kurz vor dem Ortseingang kam der Fahrer bei winterlicher Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin überfuhr das Fahrzeug einen Leitpfosten und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen. Sowohl am Fahrzeug als auch am Leitpfosten entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.

