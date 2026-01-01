Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bilanz der Silvesternacht

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht vom 31.12.2025 auf den 1.1.2026 verzeichnete die Polizei Mönchengladbach insgesamt 84 Einsätze, die einen Bezug zu den Neujahrsfeierlichkeiten aufwiesen. Zwischen 18 Uhr am Mittwochabend und 6 Uhr am Donnerstagmorgen kam es unter anderem zu einer einfachen Körperverletzung, in drei Fällen wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Polizisten sprachen sieben Platzverweise aus und nahmen drei Personen in Gewahrsam. Es wurde eine Schreckschusspistole sichergestellt.

Durch einen bislang Unbekannten wurde ein 46-Jähriger auf der Hofstraße angegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 1.05 Uhr. Der Mann trug eine Platzwunde davon, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

In Odenkirchen löschten Polizisten gegen 1.30 Uhr Unrat im Innenhof eines Mehrfamilienhauses, als sie fortlaufend mit Feuerwerkskörpern aus dem Obergeschoss des Hauses beworfen wurden. Die Beamten blieben unverletzt. Zeitgleich kam es im Inneren des Hauses zu Streitigkeiten zwischen drei Männern, bei denen ein 37-Jähriger leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge wurde er mit einem bislang unbekannten Gegenstand angegriffen.

Innerhalb einer Personengruppe kam es gegen 2.10 Uhr auf der Immelmannstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in einen körperlichen Angriff auf einen 26-Jährigen mündete. Nach Zeugenaussagen wurde auch er mit einem Gegenstand geschlagen. Der Mann wurde leicht verletzt von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Während einer Sachverhaltsaufnahme vor einer Diskothek auf der Waldhausener Straße gegen 2.10 Uhr griff ein 48-Jähriger unvermittelt einen Polizeibeamten an, der dadurch leicht verletzt wurde. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem Tatverdächtigen eine Blutprobe. Anschließend wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. (lh)

