PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auto fährt in Kirchentür

POL-MG: Auto fährt in Kirchentür
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

Beim Anfahren verwechselte der 18jährige Fahranfänger die Gänge seines Fahrzeugs. Anstatt Vorwärts fuhr er Rückwärts. Hierbei kollidierte er mit der Eingangstür der St. Marien Kirche in Rheydt. Diese wurde bei dem Aufprall komplett zerstört. Personen kamen hierdurch nicht zu Schaden. Der Pfarrer der Mariengemeinde äußerte beim Anblick des Schadens, mit dem Wissen des Unfallverlaufes, dass der Engel über der Türe seinen Dienst getan habe.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 12:40

    POL-MG: Streit an Ampel auf der Korschenbroicher Straße | Zeugen gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 24.12., kam es an der Kreuzung Korschenbroicher Straße / Volksbadstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Autofahrer, in dessen weiterer Folge ein 37-Jähriger leicht verletzt wurde. Laut Zeugenangaben sei es an einer Ampel gegen 15 Uhr zu einem Streit durch die jeweils geöffneten Seitenfenster gekommen. Der ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:12

    POL-MG: Zigarettenautomat gesprengt

    Mönchengladbach (ots) - Gegen 04.55 Uhr am Freitagmorgen, 26. Dezember, sprengten Unbekannte an der Straße Altmülfort einen Zigarettenautomaten. Die alarmierten Polizeibeamten fanden am Tatort ein Trümmerfeld vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen verlief negativ. Die Polizisten stellten Teile des Automaten sicher. Die Höhe der Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren