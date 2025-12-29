Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auto fährt in Kirchentür

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

Beim Anfahren verwechselte der 18jährige Fahranfänger die Gänge seines Fahrzeugs. Anstatt Vorwärts fuhr er Rückwärts. Hierbei kollidierte er mit der Eingangstür der St. Marien Kirche in Rheydt. Diese wurde bei dem Aufprall komplett zerstört. Personen kamen hierdurch nicht zu Schaden. Der Pfarrer der Mariengemeinde äußerte beim Anblick des Schadens, mit dem Wissen des Unfallverlaufes, dass der Engel über der Türe seinen Dienst getan habe.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell