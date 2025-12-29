POL-MG: Zigarettenautomat gesprengt
Mönchengladbach (ots)
Gegen 04.55 Uhr am Freitagmorgen, 26. Dezember, sprengten Unbekannte an der Straße Altmülfort einen Zigarettenautomaten. Die alarmierten Polizeibeamten fanden am Tatort ein Trümmerfeld vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen verlief negativ. Die Polizisten stellten Teile des Automaten sicher. Die Höhe der Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)
