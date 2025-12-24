Polizei Mönchengladbach

POL-MG: PKW überschlägt sich nach Zusammenstoß und bleibt auf dem Dach liegen

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach (ots)

Ein 33-Jähriger Mönchengladbacher befuhr mit seinem PKW die Landstraße 39 aus Fahrtrichtung Bundesautobahn 61 AS Güdderath kommend und beabsichtigte, nach links in Richtung Wickrathberg abzubiegen. Dabei übersah er den auf der Landstraße 277 (Auf dem Damm) von rechts kommenden bevorrechtigten PKW der 18-jährigen Mönchengladbacherin. Infolge der anschließenden Kollision geriet das Fahrzeug der Mönchengladbacherin derart ins schleudern, dass sich dieses überschlug und letztendlich auf dem Dach im Bereich eines angrenzenden Grünstreifens liegen blieb. Nach derzeitigem Stand musste die 18-Jährige zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug der Mönchengladbacherin war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe mussten durch ein Spezialfahrzeug entfernt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es kam lediglich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (Bi.)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell