PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: PKW überschlägt sich nach Zusammenstoß und bleibt auf dem Dach liegen

POL-MG: PKW überschlägt sich nach Zusammenstoß und bleibt auf dem Dach liegen
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach (ots)

Ein 33-Jähriger Mönchengladbacher befuhr mit seinem PKW die Landstraße 39 aus Fahrtrichtung Bundesautobahn 61 AS Güdderath kommend und beabsichtigte, nach links in Richtung Wickrathberg abzubiegen. Dabei übersah er den auf der Landstraße 277 (Auf dem Damm) von rechts kommenden bevorrechtigten PKW der 18-jährigen Mönchengladbacherin. Infolge der anschließenden Kollision geriet das Fahrzeug der Mönchengladbacherin derart ins schleudern, dass sich dieses überschlug und letztendlich auf dem Dach im Bereich eines angrenzenden Grünstreifens liegen blieb. Nach derzeitigem Stand musste die 18-Jährige zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug der Mönchengladbacherin war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe mussten durch ein Spezialfahrzeug entfernt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es kam lediglich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (Bi.)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 14:13

    POL-MG: Schwerer Raub im Discounter

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 23. Dezember, ist es gegen 11.17 Uhr zu einem schweren Raub in einem Discounter an der Otto-Saffran-Straße gekommen. Ein 44-Jähriger soll dem Kassierer unter Vorhalt eines Taschenmessers gedroht und Bargeld aus der Kasse gefordert haben. Anschließend griff er in die geöffnete Kasse, entwendete einen vierstelligen Bargeldbetrag und flüchtete aus dem Laden in Richtung ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:45

    POL-MG: SUV in Rheindahlen-Mitte entwendet

    Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Freitag, 19. Dezember, einen KIA Sportage an der Beecker Straße gestohlen. Die 29-jährige Halterin hatte ihren Wagen eigenen Angaben zufolge gegen 19.15 Uhr vor der Garage neben dem Wohnhaus abgestellt und per Keyless-Go verschlossen. Als sie gegen 21 Uhr nochmal etwas aus dem Auto habe herausholen wollen, sei es nicht mehr vor Ort gewesen. Bei dem Wagen handelt es sich um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren