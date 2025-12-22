PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizeihubschrauber und Diensthund im Einsatz | Mann flüchtet im Mietwagen vor der Polizei

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 21. Dezember, ist ein Mann in einem Auto einer Carsharing-Firma vor der Polizei geflüchtet. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, bei der auch ein Laternenmast beschädigt wurde.

Ein Mitarbeiter der Carsharing-Firma teilte der Polizei gegen 21.10 Uhr mit, dass ein Auto vermutlich unter der Vorlage eines falschen Führerscheins angemietet wurde. Ein Streifenteam machte sich unmittelbar auf die Suche und erblickte das Fahrzeug kurz darauf auf dem Gathersweg. Als der Fahrer dies offensichtlich bemerkte, erhöhte er seine Geschwindigkeit und fuhr in Richtung Dünner Straße. Er missachtete sämtliche Anhaltesignale der Polizei, mitsamt Blaulicht und Martinshorn, und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten verloren das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen, konnten es dann aber an einem Feldweg im Landschaftsschutzgebiet Donk auffinden. Der Fahrer befand sich nicht mehr im Wagen und die Frontschürze des Autos war abgerissen. Zur Suche des Mannes setzte die Polizei sowohl einen Diensthund, als auch einen Hubschrauber ein. Er konnte jedoch nicht gefunden werden.

Auf der Fluchtroute stellten die Beamten eine schief stehende Straßenlaterne fest, die augenscheinlich durch den Flüchtenden beschädigt wurde. Die Frontschürze des Autos fand ein Streifenteam in der Nähe der Straße Bockersend.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen eines verbotenen Kfz-Rennens sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:45

    POL-MG: SUV in Rheindahlen-Mitte entwendet

    Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Freitag, 19. Dezember, einen KIA Sportage an der Beecker Straße gestohlen. Die 29-jährige Halterin hatte ihren Wagen eigenen Angaben zufolge gegen 19.15 Uhr vor der Garage neben dem Wohnhaus abgestellt und per Keyless-Go verschlossen. Als sie gegen 21 Uhr nochmal etwas aus dem Auto habe herausholen wollen, sei es nicht mehr vor Ort gewesen. Bei dem Wagen handelt es sich um ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:48

    POL-MG: Auto fährt in Hauswand | Verkehrsunfall auf der Pescher Straße

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 18. Dezember, kam es auf der Pescher Straße in Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto gegen eine Hauswand fuhr. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der Fahrer, ein 33-Jähriger, aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:44

    POL-MG: Verfolgungsfahrt in Wickrath: 35-jähriger flüchtet vor Polizei

    Mönchengladbach (ots) - Am Freitag, 19. Dezember, ist im Ortsteil Wickrath gegen 11 Uhr der 35-jährige Fahrer eines grauen BMW vor der Polizei geflüchtet. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, bei der mehrere Streifenwagen und auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren. Polizisten wollten das Fahrzeug für eine allgemeine Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren