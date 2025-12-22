Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizeihubschrauber und Diensthund im Einsatz | Mann flüchtet im Mietwagen vor der Polizei

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 21. Dezember, ist ein Mann in einem Auto einer Carsharing-Firma vor der Polizei geflüchtet. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, bei der auch ein Laternenmast beschädigt wurde.

Ein Mitarbeiter der Carsharing-Firma teilte der Polizei gegen 21.10 Uhr mit, dass ein Auto vermutlich unter der Vorlage eines falschen Führerscheins angemietet wurde. Ein Streifenteam machte sich unmittelbar auf die Suche und erblickte das Fahrzeug kurz darauf auf dem Gathersweg. Als der Fahrer dies offensichtlich bemerkte, erhöhte er seine Geschwindigkeit und fuhr in Richtung Dünner Straße. Er missachtete sämtliche Anhaltesignale der Polizei, mitsamt Blaulicht und Martinshorn, und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten verloren das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen, konnten es dann aber an einem Feldweg im Landschaftsschutzgebiet Donk auffinden. Der Fahrer befand sich nicht mehr im Wagen und die Frontschürze des Autos war abgerissen. Zur Suche des Mannes setzte die Polizei sowohl einen Diensthund, als auch einen Hubschrauber ein. Er konnte jedoch nicht gefunden werden.

Auf der Fluchtroute stellten die Beamten eine schief stehende Straßenlaterne fest, die augenscheinlich durch den Flüchtenden beschädigt wurde. Die Frontschürze des Autos fand ein Streifenteam in der Nähe der Straße Bockersend.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen eines verbotenen Kfz-Rennens sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell