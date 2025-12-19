PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verfolgungsfahrt in Wickrath: 35-jähriger flüchtet vor Polizei

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 19. Dezember, ist im Ortsteil Wickrath gegen 11 Uhr der 35-jährige Fahrer eines grauen BMW vor der Polizei geflüchtet. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, bei der mehrere Streifenwagen und auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren.

Polizisten wollten das Fahrzeug für eine allgemeine Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen. Er flüchtete über die Straßen Wickrathhahner Straße, Sandstraße, Voigtsthofer Allee, Schillingstaler Weg, Rheindahlener Straße und Mennrather Straße zur Stadtwaldstraße. An der Kreuzung Stadtwaldstraße / Genhülsen konnten Einsatzkräfte ihn schlussendlich stellen.

Bei seiner Flucht fuhr der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, missachtete mehrfach rote Ampeln und überholte andere Verkehrsteilnehmer riskant.

Nach ersten Erkenntnissen besitzt der 35-jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv.

Die Beamten brachten den 35-jährigen zur Polizeiwache in Rheydt, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm.

Neben dem 35-jährigen Fahrer war auch eine 33-Jährige Beifahrerin im Auto. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

