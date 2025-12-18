Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: Autofahrer fährt 70-Jährigem über den Fuß

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 17. Dezember, ist es gegen 15.45 Uhr auf einem asphaltierten Feldweg an der Straße Sittard in Rheindahlen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 70-Jähriger sei nach eigener Aussage mit einem Bekannten und den Hunden auf dem Feldweg spazieren gegangen, als ihnen ein Autofahrer in seinem Mercedes entgegenkam. Da laut des 70-Jährigen auf diesem Feldweg keine Autos fahren dürfen, kam es zwischen ihm und dem Fahrer zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Anschluss setzte der Mann seine Fahrt fort und sei dem 70-Jährigen über den Fuß gefahren. Dies tat er lautstark kund, was den Autofahrer aber nicht zum Anhalten bewog.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 Jahre alt, schlank, graue Haare und er trug eine dunkle Brille sowie eine Steppjacke.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Autofahrer geben können und bittet diesen selbst um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell