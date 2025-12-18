PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: Autofahrer fährt 70-Jährigem über den Fuß

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 17. Dezember, ist es gegen 15.45 Uhr auf einem asphaltierten Feldweg an der Straße Sittard in Rheindahlen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 70-Jähriger sei nach eigener Aussage mit einem Bekannten und den Hunden auf dem Feldweg spazieren gegangen, als ihnen ein Autofahrer in seinem Mercedes entgegenkam. Da laut des 70-Jährigen auf diesem Feldweg keine Autos fahren dürfen, kam es zwischen ihm und dem Fahrer zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Anschluss setzte der Mann seine Fahrt fort und sei dem 70-Jährigen über den Fuß gefahren. Dies tat er lautstark kund, was den Autofahrer aber nicht zum Anhalten bewog.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 Jahre alt, schlank, graue Haare und er trug eine dunkle Brille sowie eine Steppjacke.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Autofahrer geben können und bittet diesen selbst um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 13:31

    POL-MG: Vorsicht bei falschen Wasserwerkern & Co.

    Mönchengladbach (ots) - Für Betrüger und Diebe ist die Vorweihnachtszeit Hochkonjunktur - auf den Weihnachtsmärkten und in Einkaufszentren, aber auch bei uns zu Hause. Täter setzen immer wieder auf die Gutgläubigkeit älterer Menschen - und das häufig mit Erfolg. So ist es auch am Dienstag, 16. Dezember, gegen 11 Uhr in einer Wohnung an der Carl-Diem-Straße passiert. Zwei unbekannte Täter haben dort bei einem ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:21

    POL-MG: VW Multivan in Gladbach gestohlen

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl eines weißen VW Multivans geben können. Der Halter hatte den Wagen eigenen Angaben zufolge am Sonntag, 14. Dezember, 18 Uhr am Straßenrand auf der Parkstraße, Ecke Blücherstraße geparkt und verschlossen. Am Montag, 15. Dezember, 8 Uhr habe er das Auto wieder nutzen wollen und es nicht mehr dort auffinden können. Bei dem VW ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:52

    POL-MG: Vorsicht, Rutschgefahr: 57-Jährige stürzt mit E-Scooter

    Mönchengladbach (ots) - Auf der Preyerstraße in Schrievers ist es am Freitag, 12. Dezember, gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt hat. Die 57-Jährige war auf ihrem E-Scooter in Richtung Pongser Straße auf dem Weg zur Arbeit, als sie eigenen Angaben zu Folge plötzlich zu weit nach rechts von der Straße abkam. Aufgrund des schlammigen Seitenstreifens sei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren