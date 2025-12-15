Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vorsicht, Rutschgefahr: 57-Jährige stürzt mit E-Scooter

Mönchengladbach (ots)

Auf der Preyerstraße in Schrievers ist es am Freitag, 12. Dezember, gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt hat.

Die 57-Jährige war auf ihrem E-Scooter in Richtung Pongser Straße auf dem Weg zur Arbeit, als sie eigenen Angaben zu Folge plötzlich zu weit nach rechts von der Straße abkam. Aufgrund des schlammigen Seitenstreifens sei sie ins Rutschen geraten und daraufhin zu Boden gestürzt. Die Frau zog sich Verletzungen am Arm zu. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus.

Aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse rät die Polizei zu gemäßigtem Tempo auf Straßen und Radwegen sowie einer besonders vorausschauenden und vorsichtigen Fahrweise. Nicht nur Glätte, sondern auch Nässe, aufgeweichter Boden und Laubreste sorgen für Rutschgefahr und längere Bremswege - und bergen so ein erhebliches Unfallrisiko, egal ob mit dem E-Scooter, dem Rad, dem Roller oder dem Auto. (sts)

