Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermisst gemeldeten 13-jährigen Mädchen wird zurückgenommen.

Das Mädchen konnte in Köln angetroffen und zur Einrichtung zurückgebracht werden.

Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für Ihre Unterstützung.(cr)

Der Link zur ursprünglichen Meldung vom 4. Dezember: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6172293

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
