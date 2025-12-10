PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vier Personen in Haus in Wickrath überfallen

Mönchengladbach (ots)

Zwei Tatverdächtige haben am Mittwoch, 10. Dezember, gegen 17.15 Uhr die vier Bewohner (im Alter zwischen 34 und 82 Jahren) eines Hauses am Adolf-Kempken-Weg in Wickrath-Mitte zu Hause überfallen. Der 82-jährige Hausbewohner wurde dabei von den Tätern leicht verletzt.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen vor Ort zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Bei der Festnahme wurde ein Tatverdächtiger schwer verletzt. Das Team eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten blieben alle unverletzt.

Die vier Hausbewohner werden psychologisch betreut.

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 09:57

    POL-MG: Zeugen gesucht: Einbruch in Supermarkt-Filiale

    Mönchengladbach (ots) - Mittwochnacht, 10. Dezember, um 1 Uhr hat der Einbruchsalarm der Filiale eines Supermarktes an der Krefelder Straße ausgelöst. Ein unbekannter Täter hatte eine Hintereingangstür aufgebrochen und Zigaretten und andere Tabakwaren gestohlen. Die eingesetzten Kräfte - darunter ein Diensthund - durchsuchten die Supermarkt-Filiale, konnten den Täter aber vor Ort nicht mehr antreffen. Die Polizei ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:03

    POL-MG: Zeugen für Unfall auf Kreuzung Süchtelner Straße / Nordring gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Montagmorgen, 8. Dezember, um kurz vor 8 Uhr auf der Kreuzung Süchtelner Straße / Nordring ereignet hat. Eine 29-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Radweg der Straße Nordring in Richtung Engelblecker Straße. Als sie die Süchtelner Straße bei Grünlicht überqueren wollte, bog ein ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:50

    POL-MG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Reiterin

    Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 6. Dezember, hat sich gegen 13 Uhr auf der Munro Road, einem Feldweg zwischen Peel und Genhausen, ein Unfall, ereignet, bei dem eine Reiterin schwere Verletzungen erlitt. Zwei Reiterinnen ritten zur Unfallzeit auf der Munro Road, als ihnen ein Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzug-Maschine mit Anhänger auf dem Feldweg entgegenkam. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren