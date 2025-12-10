Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vier Personen in Haus in Wickrath überfallen

Mönchengladbach (ots)

Zwei Tatverdächtige haben am Mittwoch, 10. Dezember, gegen 17.15 Uhr die vier Bewohner (im Alter zwischen 34 und 82 Jahren) eines Hauses am Adolf-Kempken-Weg in Wickrath-Mitte zu Hause überfallen. Der 82-jährige Hausbewohner wurde dabei von den Tätern leicht verletzt.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen vor Ort zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Bei der Festnahme wurde ein Tatverdächtiger schwer verletzt. Das Team eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten blieben alle unverletzt.

Die vier Hausbewohner werden psychologisch betreut.

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell