Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen für Unfall auf Kreuzung Süchtelner Straße
Nordring gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Montagmorgen, 8. Dezember, um kurz vor 8 Uhr auf der Kreuzung Süchtelner Straße / Nordring ereignet hat.

Eine 29-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Radweg der Straße Nordring in Richtung Engelblecker Straße. Als sie die Süchtelner Straße bei Grünlicht überqueren wollte, bog ein VW-Bulli-Fahrer nach rechts in die Süchtelner Straße ab. Die Radfahrerin bremste ab, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dabei stürzt sie. Das Team eines Rettungswagens brachte die Radfahrerin leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fahrer des VW Bullis setzte seine Fahrt fort, konnte aber zwischenzeitlich anhand von Zeugenaussagen zum Fahrzeug ermittelt werden. Er gab an, den Sturz nicht bemerkt zu haben.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

