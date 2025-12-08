PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwölf Einbrüche und Einbruchsversuche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende sind der Polizei Mönchengladbach zwölf Einbrüche und Einbruchsversuche im Stadtgebiet angezeigt worden.

Beim Einbruchversuch blieb es unter anderem am Samstag, 6. Dezember, zwischen 11 und 20 Uhr an der Franziskanerstraße. Dort kletterte der Täter auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung.

Mittels Kitfalzstechen versuchte er, die Balkontür zu öffnen. Aufgrund der Sicherung der Tür gelang das nicht und der Einbrecher flüchtete ohne Beute.

Die Polizei Mönchengladbach erinnert:

   -	Lassen Sie Fenster nicht geöffnet, wenn Sie das Haus verlassen -
insbesondere keine Fenster die gut zugänglich und frei einsehbar 
sind.
   -	Fenster mit abschließbaren Griffen bieten einen höheren 
Einbruchschutz. Diese lassen sich auch nachrüsten.
   -	Genauso lassen sich einbruchhemmenden Pilzköpfe auch 
nachträglich noch verbauen. Sie erschweren das Aufhebeln eines 
Fensters.

Tipps und Hinweise, wie sie konkret Ihr Haus oder Ihre Wohnung schützen können, erhalten Sie von der Fachdienststelle des Kommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei Mön-chengladbach. Vereinbaren Sie einen kostenfreien Beratungstermin unter einer dieser Telefonnummern: 02161 29-12513 oder 02161 29-12514. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach

