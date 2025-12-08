Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwölf Einbrüche und Einbruchsversuche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende sind der Polizei Mönchengladbach zwölf Einbrüche und Einbruchsversuche im Stadtgebiet angezeigt worden.

Beim Einbruchversuch blieb es unter anderem am Samstag, 6. Dezember, zwischen 11 und 20 Uhr an der Franziskanerstraße. Dort kletterte der Täter auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung.

Mittels Kitfalzstechen versuchte er, die Balkontür zu öffnen. Aufgrund der Sicherung der Tür gelang das nicht und der Einbrecher flüchtete ohne Beute.

Die Polizei Mönchengladbach erinnert:

- Lassen Sie Fenster nicht geöffnet, wenn Sie das Haus verlassen - insbesondere keine Fenster die gut zugänglich und frei einsehbar sind.

- Fenster mit abschließbaren Griffen bieten einen höheren Einbruchschutz. Diese lassen sich auch nachrüsten.

- Genauso lassen sich einbruchhemmenden Pilzköpfe auch nachträglich noch verbauen. Sie erschweren das Aufhebeln eines Fensters.

Tipps und Hinweise, wie sie konkret Ihr Haus oder Ihre Wohnung schützen können, erhalten Sie von der Fachdienststelle des Kommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei Mön-chengladbach. Vereinbaren Sie einen kostenfreien Beratungstermin unter einer dieser Telefonnummern: 02161 29-12513 oder 02161 29-12514. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell