Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Renault Clio gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat einen grauen Renault Clio mit dem Kennzeichen MG-TM-191 zur Fahndung ausgeschrieben.

Das Auto war am Samstag, 6. Dezember, auf der Nelkenstraße in Bettrath-Hoven geparkt. Zwischen von 8 und 13 Uhr stahlen unbekannte Täter den Wagen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

