POL-MG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Reiterin

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 6. Dezember, hat sich gegen 13 Uhr auf der Munro Road, einem Feldweg zwischen Peel und Genhausen, ein Unfall, ereignet, bei dem eine Reiterin schwere Verletzungen erlitt. Zwei Reiterinnen ritten zur Unfallzeit auf der Munro Road, als ihnen ein Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzug-Maschine mit Anhänger auf dem Feldweg entgegenkam. Die Reiterinnen sprachen den Fahrer an und forderten ihn auf, anzuhalten. Der Lkw-Fahrer stellte daraufhin den Motor ab und wartete, bis beide Pferde an ihm vorbei-geritten waren. Als der Fahrer den Motor wieder startete, erschrak eines der Pferde. Das Tier rutschte aus, stürzte und warf seine Reiterin ab. Die Reiterin verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat den Unfall beobachtet oder die Sattelzugmaschine mit Anhänger auf der Munro Road oder in der Nähe gesehen und kann Angaben machen? Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. mb)

