PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Reiterin

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 6. Dezember, hat sich gegen 13 Uhr auf der Munro Road, einem Feldweg zwischen Peel und Genhausen, ein Unfall, ereignet, bei dem eine Reiterin schwere Verletzungen erlitt. Zwei Reiterinnen ritten zur Unfallzeit auf der Munro Road, als ihnen ein Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzug-Maschine mit Anhänger auf dem Feldweg entgegenkam. Die Reiterinnen sprachen den Fahrer an und forderten ihn auf, anzuhalten. Der Lkw-Fahrer stellte daraufhin den Motor ab und wartete, bis beide Pferde an ihm vorbei-geritten waren. Als der Fahrer den Motor wieder startete, erschrak eines der Pferde. Das Tier rutschte aus, stürzte und warf seine Reiterin ab. Die Reiterin verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat den Unfall beobachtet oder die Sattelzugmaschine mit Anhänger auf der Munro Road oder in der Nähe gesehen und kann Angaben machen? Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. mb)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Melanie Brandtner
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:33

    POL-MG: Zwölf Einbrüche und Einbruchsversuche am Wochenende

    Mönchengladbach (ots) - Am Wochenende sind der Polizei Mönchengladbach zwölf Einbrüche und Einbruchsversuche im Stadtgebiet angezeigt worden. Beim Einbruchversuch blieb es unter anderem am Samstag, 6. Dezember, zwischen 11 und 20 Uhr an der Franziskanerstraße. Dort kletterte der Täter auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung. Mittels Kitfalzstechen versuchte er, die Balkontür zu öffnen. Aufgrund der Sicherung der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 09:46

    POL-MG: Renault Clio gestohlen

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat einen grauen Renault Clio mit dem Kennzeichen MG-TM-191 zur Fahndung ausgeschrieben. Das Auto war am Samstag, 6. Dezember, auf der Nelkenstraße in Bettrath-Hoven geparkt. Zwischen von 8 und 13 Uhr stahlen unbekannte Täter den Wagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:46

    POL-MG: Lauter Knall stört Rheydter Nachtruhe | Auto stark beschädigt

    Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zum Freitag, 5. Dezember, wurden mehrere Zeugen im Bereich der Dahlener Straße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Anschließend fanden sie ein qualmendes Auto vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gemeinsam mit der Feuerwehr nahm die Polizei das stark beschädigte Auto, welches am Straßenrand der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren