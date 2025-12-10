PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht: Einbruch in Supermarkt-Filiale

Mönchengladbach (ots)

Mittwochnacht, 10. Dezember, um 1 Uhr hat der Einbruchsalarm der Filiale eines Supermarktes an der Krefelder Straße ausgelöst. Ein unbekannter Täter hatte eine Hintereingangstür aufgebrochen und Zigaretten und andere Tabakwaren gestohlen.

Die eingesetzten Kräfte - darunter ein Diensthund - durchsuchten die Supermarkt-Filiale, konnten den Täter aber vor Ort nicht mehr antreffen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht rund um den Supermarkt etwas Verdächtiges beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

