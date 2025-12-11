Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frauen-Duo bestiehlt 92-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 10. Dezember, ist eine 92-Jährige aus dem Stadtteil Odenkirchen von zwei Frauen, die sich als Mitarbeiterinnen der LEG ausgaben, in ihrer Wohnung bestohlen worden.

Unter dem Vorwand für ihren Arbeitgeber in der Wohnung Wasserrohre kontrollieren zu müssen, verschafften sich die Frauen gegen 17.30 Uhr Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Eine Frau soll sich im Badezimmer, die andere gemeinsam mit der Seniorin in der Küche aufgehalten haben. Nachdem die Frauen die Wohnung verlassen hatten, fiel der 92-Jährigen auf, dass diverser Schmuck sowie Bargeld fehlten.

Die Frauen können wie folgt beschrieben werden: Beide zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß. Eine soll ungefähr Mitte 30 Jahre alt sein und kurzes, blondes Haar getragen haben, das ungepflegt wirkte. Die andere wird auf Mitte 20 Jahre alt geschätzt, trug dunkles, schulterlanges Haar und einen langen, dunklen Mantel.

Die Polizei Mönchengladbach warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Auch keine Handwerker oder sonstige Dienstleister, die Sie nicht selbst oder Ihnen Bekannte beauftragt haben. Bestellen Sie Unbekannte im Zweifel zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Zeugen, die an diesem Tag verdächtige Personen beobachtet oder an derer Haustür ebenfalls angebliche Dienstleister geklingelt haben werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell