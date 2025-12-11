PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frauen-Duo bestiehlt 92-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 10. Dezember, ist eine 92-Jährige aus dem Stadtteil Odenkirchen von zwei Frauen, die sich als Mitarbeiterinnen der LEG ausgaben, in ihrer Wohnung bestohlen worden.

Unter dem Vorwand für ihren Arbeitgeber in der Wohnung Wasserrohre kontrollieren zu müssen, verschafften sich die Frauen gegen 17.30 Uhr Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Eine Frau soll sich im Badezimmer, die andere gemeinsam mit der Seniorin in der Küche aufgehalten haben. Nachdem die Frauen die Wohnung verlassen hatten, fiel der 92-Jährigen auf, dass diverser Schmuck sowie Bargeld fehlten.

Die Frauen können wie folgt beschrieben werden: Beide zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß. Eine soll ungefähr Mitte 30 Jahre alt sein und kurzes, blondes Haar getragen haben, das ungepflegt wirkte. Die andere wird auf Mitte 20 Jahre alt geschätzt, trug dunkles, schulterlanges Haar und einen langen, dunklen Mantel.

Die Polizei Mönchengladbach warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Auch keine Handwerker oder sonstige Dienstleister, die Sie nicht selbst oder Ihnen Bekannte beauftragt haben. Bestellen Sie Unbekannte im Zweifel zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Zeugen, die an diesem Tag verdächtige Personen beobachtet oder an derer Haustür ebenfalls angebliche Dienstleister geklingelt haben werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter 02161-290 zu melden. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 21:08

    POL-MG: Vier Personen in Haus in Wickrath überfallen

    Mönchengladbach (ots) - Zwei Tatverdächtige haben am Mittwoch, 10. Dezember, gegen 17.15 Uhr die vier Bewohner (im Alter zwischen 34 und 82 Jahren) eines Hauses am Adolf-Kempken-Weg in Wickrath-Mitte zu Hause überfallen. Der 82-jährige Hausbewohner wurde dabei von den Tätern leicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen vor Ort zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Bei der Festnahme wurde ein ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:57

    POL-MG: Zeugen gesucht: Einbruch in Supermarkt-Filiale

    Mönchengladbach (ots) - Mittwochnacht, 10. Dezember, um 1 Uhr hat der Einbruchsalarm der Filiale eines Supermarktes an der Krefelder Straße ausgelöst. Ein unbekannter Täter hatte eine Hintereingangstür aufgebrochen und Zigaretten und andere Tabakwaren gestohlen. Die eingesetzten Kräfte - darunter ein Diensthund - durchsuchten die Supermarkt-Filiale, konnten den Täter aber vor Ort nicht mehr antreffen. Die Polizei ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:03

    POL-MG: Zeugen für Unfall auf Kreuzung Süchtelner Straße / Nordring gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Montagmorgen, 8. Dezember, um kurz vor 8 Uhr auf der Kreuzung Süchtelner Straße / Nordring ereignet hat. Eine 29-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Radweg der Straße Nordring in Richtung Engelblecker Straße. Als sie die Süchtelner Straße bei Grünlicht überqueren wollte, bog ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren