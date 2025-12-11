PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Aachen und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach: Ergänzung zum Raubüberfall in Mönchengladbach-Wickrath

Mönchengladbach (ots)

Mönchengladbach / Aachen - Wie die Polizei Mönchengladbach am Donnerstagabend (10.12.2025 21:08 Uhr) bereits mitteilte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6176847), hat es am Mittwochnachmittag (10.12.25) einen Raubüberfall in Mönchengladbach-Wickrath gegeben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen die beiden Tatverdächtigen am Mittwoch, 10. Dezember gegen 17:15 Uhr in das Einfamilienhaus in Mönchengladbach-Wickrath eingedrungen sein. Im Haus sollen sie die Bewohner mit Schusswaffen bedroht, mit Kabelbindern gefesselt und im Haus nach Bargeld und Wertgegenständen gesucht haben.

Einem der Hausbewohner, der sich im Obergeschoss aufhielt und von den Beschuldigten nicht bemerkt worden war, gelang es, die Polizei zu verständigen. Wenige Minuten nach Eingang des Notrufs konnte das Haus durch Polizeibeamte der Polizei Mönchengladbach umstellt werden. In der Folge flüchteten beide Beschuldigten in den weitläufigen Garten, konnten dort aber durch die Beamten gestellt werden.

Hierbei kam es durch mindestens einen Polizeibeamten zum Schusswaffengebrauch gegen einen der Beschuldigten, der nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen bewaffnet war. Er wurde unverzüglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und intensivmedizinisch behandelt. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Beute und die Tatwaffen konnten am Tatort durch die Polizei sichergestellt werden. Beide Beschuldigten werden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheidet.

Die routinemäßige Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs wird aus Neutralitätsgründen durch das Polizeipräsidium Aachen durchgeführt. Die Ermittlungen zum Raubüberfall werden durch die Kriminalpolizei Mönchengladbach geführt. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an. Medienvertretende werden gebeten, Rückfragen an die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach zu richten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Staatsanwaltschaft Mönchengladbach
Florian Scheffel
Tel: 02161-5790-169
florian.scheffel@sta-moenchengladbach.nrw.de

  • 11.12.2025 – 14:11

    POL-MG: Frauen-Duo bestiehlt 92-Jährige

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 10. Dezember, ist eine 92-Jährige aus dem Stadtteil Odenkirchen von zwei Frauen, die sich als Mitarbeiterinnen der LEG ausgaben, in ihrer Wohnung bestohlen worden. Unter dem Vorwand für ihren Arbeitgeber in der Wohnung Wasserrohre kontrollieren zu müssen, verschafften sich die Frauen gegen 17.30 Uhr Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Eine Frau soll sich im Badezimmer, die andere ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 21:08

    POL-MG: Vier Personen in Haus in Wickrath überfallen

    Mönchengladbach (ots) - Zwei Tatverdächtige haben am Mittwoch, 10. Dezember, gegen 17.15 Uhr die vier Bewohner (im Alter zwischen 34 und 82 Jahren) eines Hauses am Adolf-Kempken-Weg in Wickrath-Mitte zu Hause überfallen. Der 82-jährige Hausbewohner wurde dabei von den Tätern leicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen vor Ort zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Bei der Festnahme wurde ein ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:57

    POL-MG: Zeugen gesucht: Einbruch in Supermarkt-Filiale

    Mönchengladbach (ots) - Mittwochnacht, 10. Dezember, um 1 Uhr hat der Einbruchsalarm der Filiale eines Supermarktes an der Krefelder Straße ausgelöst. Ein unbekannter Täter hatte eine Hintereingangstür aufgebrochen und Zigaretten und andere Tabakwaren gestohlen. Die eingesetzten Kräfte - darunter ein Diensthund - durchsuchten die Supermarkt-Filiale, konnten den Täter aber vor Ort nicht mehr antreffen. Die Polizei ...

    mehr
