POL-MG: 35-Jährige Opfer von Anlagebetrügern

Mönchengladbach (ots)

Eine 35-jährige Frau hat am Donnerstag, 11. Dezember, angezeigt, dass sie Opfer von Anlagebetrügern geworden ist.

Die Betrüger hatten die Frau wenige Tage zuvor beim Messengerdienst Telegram in einem Chat kontaktiert und sich als Anlageberater ausgegeben. Sie versprachen der 35-Jährigen Gewinne durch Kryptowährung. Im Verlauf der Chat-Kommunikation sei sie durch unterschiedliche Personen dazu bewegt worden, Geldbeträge zu überweisen, um Kryptowährungen zu kaufen. Allerdings habe sie niemals Kryptowährungen oder Gegenleistungen erhalten.

Die Polizei warnt:

- Informieren Sie sich über die Trading-Plattformen, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen.

- Gibt es auf der Webseite Hinweise zum Betreiber bzw. Ersteller der Webseite? Werden Ansprechpartner/-innen benannt? Gibt es Hinweise dazu, wo die Firma niedergelassen ist (Deutschland/Ausland)?

- Geben Sie keine sensiblen Daten preis.

- Bei Anlageformen, in denen Sie unkundig sind ist das Risiko für Betrug hoch. Lassen Sie sich seriös beraten! Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen oder spezialisierten Anwälten oder fragen Sie einfach bei ihrer Hausbank nach deren Einschätzung.

- Seien Sie kritisch bei Werbeanzeigen zu Geldanlagen sowie dem Versprechen hoher Gewinne.

- Unaufgeforderte Beratungsgespräche im Zusammenhang mit Anlagemöglichkeiten (Telefonwerbung, E-Mails) sind ohne vorherige Einwilligung grundsätzlich verboten.

- Gewähren Sie niemandem mittels Fernwartungssoftware (beispielsweise AnyDesk oder Team Viewer) Zugriff auf Ihren Computer.

- Vorsicht vor Identitätsdiebstahl: Übermitteln Sie keine Kopien Ihrer Ausweisdokumente.

- Überweisen Sie keine Gelder an unbekannte ausländische Konten von Privatpersonen oder vermeintlichen Firmen mit Sitz im Ausland.

- Schauen Sie im Internet ins Impressum: Ist es vollständig, enthält es eine Adresse, einen Vertretungsberechtigten und eine E-Mail-Adresse?

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell