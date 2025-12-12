PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 35-Jährige Opfer von Anlagebetrügern

Mönchengladbach (ots)

Eine 35-jährige Frau hat am Donnerstag, 11. Dezember, angezeigt, dass sie Opfer von Anlagebetrügern geworden ist.

Die Betrüger hatten die Frau wenige Tage zuvor beim Messengerdienst Telegram in einem Chat kontaktiert und sich als Anlageberater ausgegeben. Sie versprachen der 35-Jährigen Gewinne durch Kryptowährung. Im Verlauf der Chat-Kommunikation sei sie durch unterschiedliche Personen dazu bewegt worden, Geldbeträge zu überweisen, um Kryptowährungen zu kaufen. Allerdings habe sie niemals Kryptowährungen oder Gegenleistungen erhalten.

Die Polizei warnt:

   -	Informieren Sie sich über die Trading-Plattformen, bevor Sie 
sich anmelden oder Geld überweisen.
   -	Gibt es auf der Webseite Hinweise zum Betreiber bzw. Ersteller 
der Webseite? Werden Ansprechpartner/-innen benannt? Gibt es Hinweise
dazu, wo die Firma niedergelassen ist (Deutschland/Ausland)?
   -	Geben Sie keine sensiblen Daten preis.
   -	Bei Anlageformen, in denen Sie unkundig sind ist das Risiko für 
Betrug hoch. Lassen Sie sich seriös beraten! Nutzen Sie den Service 
von Verbraucherzentralen oder spezialisierten Anwälten oder fragen 
Sie einfach bei ihrer Hausbank nach deren Einschätzung.
   -	Seien Sie kritisch bei Werbeanzeigen zu Geldanlagen sowie dem 
Versprechen hoher Gewinne.
   -	Unaufgeforderte Beratungsgespräche im Zusammenhang mit 
Anlagemöglichkeiten (Telefonwerbung, E-Mails) sind ohne vorherige 
Einwilligung grundsätzlich verboten.
   -	Gewähren Sie niemandem mittels Fernwartungssoftware 
(beispielsweise AnyDesk oder Team Viewer) Zugriff auf Ihren Computer.
   -	Vorsicht vor Identitätsdiebstahl: Übermitteln Sie keine Kopien 
Ihrer Ausweisdokumente.
   -	Überweisen Sie keine Gelder an unbekannte ausländische Konten 
von Privatpersonen oder vermeintlichen Firmen mit Sitz im Ausland.
   -	Schauen Sie im Internet ins Impressum: Ist es vollständig, 
enthält es eine Adresse, einen Vertretungsberechtigten und eine 
E-Mail-Adresse?

(km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:18

    POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen

    Mönchengladbach (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermisst gemeldeten 13-jährigen Mädchen wird zurückgenommen. Das Mädchen konnte in Köln angetroffen und zur Einrichtung zurückgebracht werden. Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für Ihre Unterstützung.(cr) Der Link zur ursprünglichen Meldung vom 4. Dezember: ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 14:11

    POL-MG: Frauen-Duo bestiehlt 92-Jährige

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 10. Dezember, ist eine 92-Jährige aus dem Stadtteil Odenkirchen von zwei Frauen, die sich als Mitarbeiterinnen der LEG ausgaben, in ihrer Wohnung bestohlen worden. Unter dem Vorwand für ihren Arbeitgeber in der Wohnung Wasserrohre kontrollieren zu müssen, verschafften sich die Frauen gegen 17.30 Uhr Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Eine Frau soll sich im Badezimmer, die andere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren