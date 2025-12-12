Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pferdeanhänger gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Sonntag, 7. Dezember, um 10.50 Uhr und Mittwoch, 11. Dezember, um 16 Uhr einen Pferdeanhänger vom Parkplatz des Gut Abtshof Reitsport an der Krefelder Straße gestohlen.

Der Anhänger hat das Kennzeichen VIE-B-210 und ist seitlich auffällig mit einem Jaguar beklebt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell