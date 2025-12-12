PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pferdeanhänger gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Sonntag, 7. Dezember, um 10.50 Uhr und Mittwoch, 11. Dezember, um 16 Uhr einen Pferdeanhänger vom Parkplatz des Gut Abtshof Reitsport an der Krefelder Straße gestohlen.

Der Anhänger hat das Kennzeichen VIE-B-210 und ist seitlich auffällig mit einem Jaguar beklebt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:30

    POL-MG: 35-Jährige Opfer von Anlagebetrügern

    Mönchengladbach (ots) - Eine 35-jährige Frau hat am Donnerstag, 11. Dezember, angezeigt, dass sie Opfer von Anlagebetrügern geworden ist. Die Betrüger hatten die Frau wenige Tage zuvor beim Messengerdienst Telegram in einem Chat kontaktiert und sich als Anlageberater ausgegeben. Sie versprachen der 35-Jährigen Gewinne durch Kryptowährung. Im Verlauf der Chat-Kommunikation sei sie durch unterschiedliche Personen dazu ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:18

    POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen

    Mönchengladbach (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermisst gemeldeten 13-jährigen Mädchen wird zurückgenommen. Das Mädchen konnte in Köln angetroffen und zur Einrichtung zurückgebracht werden. Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für Ihre Unterstützung.(cr) Der Link zur ursprünglichen Meldung vom 4. Dezember: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren