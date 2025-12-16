PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: VW Multivan in Gladbach gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl eines weißen VW Multivans geben können.

Der Halter hatte den Wagen eigenen Angaben zufolge am Sonntag, 14. Dezember, 18 Uhr am Straßenrand auf der Parkstraße, Ecke Blücherstraße geparkt und verschlossen. Am Montag, 15. Dezember, 8 Uhr habe er das Auto wieder nutzen wollen und es nicht mehr dort auffinden können.

Bei dem VW handelt es sich um das Modell Multivan T6 mit dem Nummernschild "MG-YO 666" in der Farbe Weiß.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

