Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vorsicht bei falschen Wasserwerkern & Co.

Mönchengladbach (ots)

Für Betrüger und Diebe ist die Vorweihnachtszeit Hochkonjunktur - auf den Weihnachtsmärkten und in Einkaufszentren, aber auch bei uns zu Hause. Täter setzen immer wieder auf die Gutgläubigkeit älterer Menschen - und das häufig mit Erfolg.

So ist es auch am Dienstag, 16. Dezember, gegen 11 Uhr in einer Wohnung an der Carl-Diem-Straße passiert. Zwei unbekannte Täter haben dort bei einem 87-jährigen Mann und seiner 95-jährigen Frau geklingelt und sich als falsche Wasserwerker ausgegeben. Unter dem Vorwand, die Leitungen in der Wohnung kontrollieren zu müssen, hat einer von ihnen die Wohnung betreten und sie nach wenigen Minuten wieder verlassen - samt Handtasche der Bewohnerin. In diesem Fall hatten die falschen Wasserwerker jedoch Pech: Die Tasche war leer.

Nichtsdestotrotz wurde das Vertrauen der Betroffenen schamlos ausgenutzt. Solche Täter gehen immer ähnlich vor: Sie geben vor, Wasserwerker, Polizisten oder Menschen in Not zu sein - mit dem Ziel, in die Wohnung der Betroffenen zu gelangen und sie dort bestehlen zu können. Die Polizei rät dazu, niemals unbekannte Personen eintreten zu lassen. Seriöse Dienstleister können sich durch Ausweise legitimieren. Bei Unsicherheit sollte erst die Telefonnummer des entsprechenden Unternehmens gewählt werden, um die Informationen zu verifizieren. Gleichzeitig sollten sich Betroffene nicht von Fremden unter Druck setzen lassen: Seriöse Fachleute werden Verständnis dafür haben, dass erst etwas Zeit benötigt wird, um die Situation zu überprüfen. Betrüger hingegen werden versuchen, die Person zur Eile zu drängen. Im Zweifel sollte unbedingt ein Nachbar oder eine Vertrauensperson zu Rate gezogen werden. Besteht bereits der Verdacht, dass es sich um Betrüger handelt, sollte umgehend die Polizei über die 110 kontaktiert werden. (sts)

