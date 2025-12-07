Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen (ots)

Am 06.12.25, in der Zeit von ca. 12:00 Uhr - 12:25 Uhr, ereignete sich in der Vereinshausstraße in 66333 Völklingen eine Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug der Deutschen Post mit BN-Kreiskennzeichen war am rechten Fahrbahnrand der Vereinsohausstraße in Fahrtrichtung der Kurt-Schumacher-Straße geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Vereinshausstraße in o.g. Fahrtrichtung. Aus bislang unbekannten Gründen kollidiert dieser mit dem geparkten Fahrzeug und entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell