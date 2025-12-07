PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Püttlingen (ots)

Am 06.12.25, in der Zeit von 11:00 Uhr - 13:00 Uhr, ereignete sich in der Krichingerstraße in 66346 Püttlingen eine Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein vermutlich silberfarbener SUV gegen ein geparktes Fahrzeug mit SLS-Kreiskennzeichen gefahren und hat sich anschließend von der Unfallstelle unerlaubt entfernt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

  • 30.11.2025 – 12:58

    POL-VK: POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

    Völklingen-Geislautern (ots) - Am Samstag den 29.11.2025, zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße am Hammergraben in 66333 Völklingen ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist beim Befahren des Parkplatzes mit seinem Fahrzeug, mit der linken Fahrzeugseite eines in der äußersten Parkreihe abgestellten Pkw (Dacia Sandero, grau) kollidiert. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 15:58

    POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen O. Korablov

    Polizeiinspektion Völklingen (ots) - Wie heute erst bekannt wurde ist der 17-jährige Jugendliche O. Korablov seit dem 25.06.2025 von seiner Wohnanschrift in Völklingen erneut abgängig. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Der Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden: -circa 175 - 180 cm groß ...

    Ein Dokument
    mehr
