POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen-Geislautern (ots) - Am Samstag den 29.11.2025, zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße am Hammergraben in 66333 Völklingen ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist beim Befahren des Parkplatzes mit seinem Fahrzeug, mit der linken Fahrzeugseite eines in der äußersten Parkreihe abgestellten Pkw (Dacia Sandero, grau) kollidiert. ...

