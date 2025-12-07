POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht
Püttlingen (ots)
Am 06.12.25, in der Zeit von 11:00 Uhr - 13:00 Uhr, ereignete sich in der Krichingerstraße in 66346 Püttlingen eine Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein vermutlich silberfarbener SUV gegen ein geparktes Fahrzeug mit SLS-Kreiskennzeichen gefahren und hat sich anschließend von der Unfallstelle unerlaubt entfernt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020.
