Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung hinsichtlich der vermissten 14-Jährigen

Völklingen (ots)

Die vermisste 14-Jährige wurde am 28.11.2025 angetroffen. Sie ist wohlauf.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Es wird gleichzeitig um Löschung aller personenbezogener Daten zu der Person gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

