POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung hinsichtlich der vermissten 14-Jährigen

Völklingen (ots) - Seit dem 10.11.2025 aus der Jugendwohngruppe des Theresienheims Saarbrücken, am Standort Riegelsberg, abgängig ist eine Jugendliche. Sie ist ca. 1, 70 cm groß und hat eine normale Statur. Zuletzt trug sie eine graue Jogginghose, eine schwarze Jacke und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Bei Hinweisen zum Aufenthalt der Vermissten oder bei Antreffen der Person, wird gebeten, die ...

Ein Dokument

mehr